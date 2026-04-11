POZZUOLI/ Stop alle auto e musica a Licola: le nuove regole anti caos

POZZUOLI – La strada dei lidi e degli aperitivi chiusa dalle 16:30 alle 19:30 e lo stop alle attività di balneazione a partire dalle 19:00. Sono le misure in arrivo a Licola per mettere fine al caos della domenica e dei giorni festivi. Dopo gli ottimi risultati conseguiti attraverso l’imponente servizio d’ordine e di sicurezza messo in campo a Pasqua e Pasquetta con l’impiego di Polizia, Carabinieri, Finanza e Municipale, il sindaco di Pozzuoli ha disposto apposita ordinanza per regolare gli accessi in entrata e in uscita in via Sibilla.

IL DISPOSITIVO – In particolare è stato disposto il divieto di transito veicolare su viale Sibilla nella fascia oraria 16:30-19:30 e vietato l’accesso e il transito veicolare su viale Sibilla, da via del Mare e via Ariete, eccetto per i residenti e personale dipendente autorizzato. Inoltre – come già avvenuto lo scorso anno – è stato disposto lo stop, dalle ore 19, delle attività di balneazione dal 25 aprile al 2 giugno 2026, nelle sole domeniche e giorni festivi (25 e 26 aprile, 1, 3, 10, 17, 24 e 31 maggio e 2 giugno 2026) mentre ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande potranno continuare regolarmente ma con divieto di attività di trattenimento musicale e pubblico spettacolo.