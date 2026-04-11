POZZUOLI/ Bufera in Europa Verde: 176 iscritti chiedono lo scioglimento del direttivo

POZZUOLI – Centosettantasei iscritti al partito di Europa Verde Pozzuoli hanno sottoscritto una mozione di sfiducia nei confronti dei portavoce e dell’esecutivo cittadino. Il documento è stato inviato ai vertici nazionali e regionali del partito. I firmatari chiedono le dimissioni dell’intero direttivo puteolano accusato di aver “soppresso” la democrazia all’interno del partito. A ciò si aggiungono una lunga serie di contraddizioni dal punto di vista politico e amministrativo, su tutte il clamoroso dietrofront che vide i consiglieri Andreozzi e Pafundi tornare in maggioranza dopo essere stati a un passo dal firmare lo sciogliemto del consiglio comunale.

LA MOZIONE – “Tale grave decisione viene assunta in considerazione dello stato molto grave in cui versa la nostra comunità politica puteolana, e soprattutto il suo gruppo dirigente. – si legge nel documento firmato dai 176 iscritti – La totale assenza di democrazia e di condivisione, l’abitudine ormai consolidata di assumere

decisioni anche di importante rilevanza in maniera verticistica, in assenza di adeguati spazi di discussione sui temi che investono il nostro territorio, ma anche sulle tematiche nazionali del paese, è diventata una prassi non più tollerabile, che rischia svuotare qualsiasi tipo di partecipazione alla vita del nostro partito. Questa pesante condizione, in assenza di un radicale cambio di rotta, rischia con il passare del tempo di compromettere del tutto il pur importante lavoro svolto sul nostro territorio degli

ultimi anni, lavoro che ha visto il partito raggiungere lusinghieri e importanti traguardi sia dal punto di vista elettorale, e sia di rilevanza e prestigio politico. Per tutti questi motivi, i sotto elencati lanciano un accorato grido di allarme, ribadendo la necessità di una svolta radicale per la sopravvivenza dei verdi puteolani.”