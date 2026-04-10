L’ATI Del Prete-Ecogin si aggiudica il bando di gara per la raccolta rifiuti a Pozzuoli

POZZUOLI – Svolta nella gestione della raccolta rifiuti a Pozzuoli. L’appalto da 54 milioni per l’affidamento del servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e per la gestione dei servizi di igiene urbana per la durata di 5 anni è andato all’ATI composta dalle società Del Prete srl ed Ecogin srl. Nella graduatoria a seguito dell’apertura delle buste Del Prete-Ecogin hanno ottenuto 83 punti per il progetto e 4.75% per la parte economica contro gli 82 punti assegnati dalla De Vizia per il progetto a cui si somma il 3.50% per la parte economica. Esce di scena dunque, dopo 17 anni, la De Vizia Transfer che nel 2009 aveva avviato in città per la prima volta la raccolta differenziata.

IL BANDO – All’apertura delle buste si è giunti dopo un lungo e tribolato percorso che aveva portato l’ANAC (Autorità nazionale per l’Anticorruzione) all’annullamento della gara indetta dal comune di Pozzuoli in quanto erano stati “sottostimati i costi del servizio e, conseguentemente, l’importo posto a base di gara” su ricorso proprio della De Vizia che in prima battuta non aveva partecipato alla gara. Oggi, dopo oltre un anno, tra ricorsi e proroghe, la vicenda si è chiusa con l’aggiudicazione della gara.