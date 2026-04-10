POZZUOLI/ Scoppia la pace nel PD: Villani e D’Amico “rientrano” nel gruppo consiliare

POZZUOLI – Dopo mesi di tensioni, conflitti e tormenti arriva il sereno nel Partito Democratico di Pozzuoli. Grazie al lavoro fatto da Mario Casillo a Napoli e da Gigi Manzoni a Pozzuoli, Antonio Villani e Manuela D’Amico sono rientrati a pieno regime nel gruppo consiliare accettando di fare un “passo indietro” su alcune posizioni che avevano inasprito i rapporti. Un “passo indietro” che ha deciso di fare anche l’altra parte del partito, mettendo così fine (per il momento) a un conflitto che era culminato con la partecipazione dei due a uno degli incontri per la nascita di un nuovo Campo Largo insieme a Filippo Monaco e al nemico numero uno di Manzoni ovvero Enzo Figliolia. Un “affronto” troppo grosso che ha spinto all’eccellerata: “O con noi o fuori dal PD” è stato il messaggio recapitato a più livelli ai due. Detto fatto: crisi rientrata e il gruppo del PD che torna (a pieni titoli) con sei consiglieri.