CALCIO/ Doppio Capuano: la Puteolana espugna Casola

CASOLA – Sette punti nelle ultime 3 partite per una Puteolana che ha ripreso a correre in campionato dopo il contraccolpo della sconfitta in finale di Coppa Italia. I Diavoli hanno la meglio in una partita sofferta sul campo della Virtus Stabia con Capuano sugli scudi, autore di una splendida doppietta (sono 11 le reti stagionali), che allonta lo spettro dei playout e proietta i granata a metà classifica.

LA PARTITA – Mister Correale arriva alla terzultima di campionato in piena emergenza, dopo gli infortuni di Pissinis, Gargiulo e Filogamo. In attesa di ritrovare il nuovo assetto, la Puteolana soffre infatti in avvio di match, che vede pian piano crescere la Virtus Stabia. I padroni di casa si rendono pericolosi dopo 5 minuti con una punizione di Labriola che sorvola l’incrocio dei pali. Al 22′ l’esterno stabiese pennella per la volèe di Cirelli, che manda alto da pochi passi. La Puteolana, considerati i pericoli, si abbassa e lascia finire la prima frazione a reti inviolate. Nella ripresa ci prova ancora Cirelli dopo 40 secondi, ma Cabriglia dice di no. La Puteolana, però, non è la stessa della prima metà di gara e risponde in modo veemente: Battaglia va a riconquistare con caparbietà un pallone al limite dell’area avversaria al 48′ e lo appoggia per Capuano, che fa partire un destro preciso che si insacca dopo aver toccato la traversa. Il centrocampista flegreo non si accontenta del decimo gol stagionale e al 54′ si esibisce in uno splendido destro da fuori area, che va ad insaccarsi sotto l’incrocio dei pali. La risposta della Virtus Stabia è affidata ancora a Cirelli, che al 56′ prova ad anticipare l’uscita di Cabriglia con un esterno destro di prima intenzione, ma il portiere granata è ancora bravo a chiudere lo specchio. L’ultimo brivido creato dall’attaccante stabiese arriva al minuto 89: stavolta la sua girata di testa si insacca in rete, ma la posizione di partenza è irregolare ed il risultato non cambia. La Puteolana porta a casa così 3 punti importantissimi, frutto anche della seconda vittoria consecutiva in trasferta.

VIRTUS JUNIOR STABIA: Inserra, Correale, Porzio, Donnarumma (79′ Di Capua), Ruocco Mi. (59′ Pirone), Di Vuolo, Russo (76′ Avino), Gautieri (79′ Passerini), Labriola (64′ D’Emilio), Cirelli, Cassata. A disposizione: Montoro, Ruocco Ma., Angelotti, Baratto. All. Di Maio.

PUTEOLANA 1902: Cabriglia, Riccio, Battaglia, Palladino, De Rosa, Avolio, Grieco, Capuano, Mirante (83′ Ferrara), Onda (65′ Acampora), Rodriguez. A disposizione: Napolitano, Trotta, Giuliani, Elmas, Gargiulo, Cavaliere, Capasso. All. Correale.

MARCATORI: 48′ e 54′ Capuano.

ARBITRO: Gerardo Rosa di Sala Consilina. Assistenti: Gennaro Mennella (Torre del Greco) e Ciro Minieri (Ercolano).

NOTE: Ammoniti Porzio, Di Vuolo, Gautieri (V), Mirante, Avolio, Gargiulo (dalla panchina) (P). Espulso De Rosa (P) all’88’ per fallo di reazione. Corner: 6-3. Recupero: 1′ 1ºT, 3′ 2º T.