RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Gentile direttore, ecco come si presenta il mare a Bacoli e Monte di Procida. E’ mai possibile che non si faccia mai niente per migliorare le nostre acque? Quest’estate è assurdo cosa sta accadendo soprattutto lungo la costa di Miliscola, lato Monte di Procida, dove la schiuma e i liquami rovinano il mare. Questa è l’accoglienza e il biglietto da visita per Procida 2021? E pensare che questo evento dovrebbe rilanciare, oltre l’isola, tutta l’area flegrea. E se il buongiorno si vede dal mattino…..»