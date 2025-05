Presidenza Ente Parco Campi Flegrei, spunta il nome di Enzo Imperatore

POZZUOLI – Cercasi disperatamente il nuovo presidente dell’Ente Parco dei Campi Flegrei. Perché sembra ormai destinato a lasciare l’attuale presidente Francesco Maisto che ha avuto l’incarico qualche tempo fa dalla regione Campania. Il candidato numero scelto personalmente dal sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni doveva essere Giacomo Bandiera, per due anni e mezzo assessore all’urbanistica del comune, ma che pochi giorni fa ha lasciato l’incarico nell’ambito del rimpasto della giunta. A questo punto secondo i piani di Manzoni, sempre più leader del centrosinistra nei Campi Flegrei, sarebbe dovuto andare a guidare proprio l’ente che ha la sua sede a Bacoli, ma subito sono emersi dei problemi di incompatibilità legate proprio all’attività svolta recentemente da assessore.

LE INCOMPATIBILITA’ – Per due anni Bandiera, dunque, non può ricoprire l’incarico di presidente. E a quel punto, per occupare una casella destinata al suo gruppo-Manzoni, il sindaco ha pensato ad altre figure territoriali e tra queste è spuntato il nome di Vincenzo Imperatore. Anche qui, però, sono tante le questioni di incompatibilità emerse e legate ai numerosissimi incarichi che il geometra ha sul territorio e che in passato lo hanno visto impegnato anche con Nicola Magliulo (attuale direttore dei lavori al Rione Terra). Una incompatibilità chiarissima, vista la sua importante attività professionale che svolge da decenni nei Campi Flegrei. Bocciato anche Imperatore, ora è caccia ad un nuovo presidente e non si esclude che si possa arrivare anche alla riconferma di Maisto.