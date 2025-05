POZZUOLI/ Nuova Giunta: ecco tutte le deleghe attribuite agli assessori. Manzoni gestirà le più importanti

POZZUOLI – Firmati ieri i decreti e attribuite le deleghe agli assessori della nuova giunta comunale. Il sindaco Gigi Manzoni ha tenuto per sé quasi tutte le deleghe più importanti: lavori pubblici, urbanistica, governo del territorio, bilancio, edilizia residenziale, risorse umane, grandi opere, avvocatura, polizia municipale. Di seguito i nomi degli assessori e le rispettive deleghe.

FILIPPO MONACO – Confermato vice sindaco, è assessore al turismo e al marketing territoriale, alla cultura, alla tutela, recupero e valorizzazione museale, allo sport, valorizzazione e manutenzione impianti sportivi, al tempo libero e alla terza età, agli spettacoli e grandi eventi, alla pianificazione e riqualificazione urbana, alla mobilità, ai trasporti, al piano del traffico e viabilità, ai parcheggi e aree di sosta, alle pubblicità e pubbliche affissioni.

SALVATORE CAIAZZO – Assessore all’ambiente e sviluppo sostenibile: ciclo integrato dei rifiuti, ciclo integrate delle acque, politiche energetiche, tutela dall’inquinamento acustico e dalle radiazioni elettromagnetiche, lotta al degrado e decoro della città, randagismo.

MONICA BARBIERI – Assessore al patrimonio, alla manutenzione e gestione degli immobili comunali, gestione e valorizzazione

degli immobili patrimoniali, gestione finanziamenti al PNRR, valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale, archeologico, culturale e naturalistico della città, laboratori per le attività culturali, gli enti di ricerca, le istituzioni e le associazioni culturali, demanio marittimo, linea di costa, stabilimenti balneari e approdi.

VITTORIO FESTA – Assessore alla pubblica istruzione ed edilizia scolastica, rapporti con le università, città digitale, innovazione

digitale, servizi di digitalizzazione, innovazioni tecnologiche, reti informatiche, servizi di videosorveglianza, servizi demografici e cimiteriali,

toponomastica.

MARIASOLE LA RANA – Assessore alle politiche sociali e alle politiche giovanili, pianificazione e attuazione del piano sociale di zona, pari opportunità, politiche per minori e famiglie, politiche per persone con disabilità e persone non autosufficienti, assistenza ai minori, politiche di integrazione dei migranti, politiche di lotta alla povertà.

TITTI ZAZZARO – Assessore alle attività produttive, al commercio e allo sviluppo economico, SUAP, sviluppo industriale, artigianato, agricoltura e pesca, risorsa mare, risorsa laghi, fiere e mercati, mercato ittico all’ingrosso e mercato ortofrutticolo all’ingrosso, politiche del lavoro.