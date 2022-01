BACOLI – Premio Melagrana, Menzione speciale al sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione. La cerimonia si terrà domani sera al teatro comunale di Caserta. L’iniziativa è promossa dal Consiglio Regionale della Campania, dalla Capitale Italiana della Cultura, Procida, e dalla città di Caserta. Grazie. «È un grande orgoglio, che condivido con la squadra con cui, da tanto tempo, ed ogni giorno, lavoro per il bene del nostro amato territorio», il commento del sindaco.

LE MOTIVAZIONI DEL PREMIO – «A Josi Gerardo Della Ragione – Sindaco di Bacoli. Per il suo impegno civico e sociale, nella difesa della legalità e dei beni comuni, per il recupero e la valorizzazione delle bellezze del territorio, per rendere la sua città più vivibile. Il tutto fatto, per citarlo, “un passo alla volta”».