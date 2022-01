NAPOLI – Ponticelli, mezz’ora dopo la mezzanotte. I carabinieri della locale stazione notano due persone attraversare a piedi la rotonda nella parte più bassa di Viale delle Metamorfosi, a pochi passi dall’Ospedale del Mare. Sono diretti al rione De Gasperi e portano 4 pacchi ingombranti. La scena, vista la tarda ora, ha incuriosito i militari. I due, rifugiatisi tra le erbacce per non farsi notare, sono stati facilmente individuati. Ai carabinieri hanno raccontato di aver trovato gli scatoloni a terra, abbandonati in strada. Al loro interno 4mila mascherine FFP2 e 11 flaconi di detergente disinfettante. Secondo quanto accertato, gli oggetti rinvenuti erano stati trafugati poco prima dai locali di un’associazione di volontariato del quartiere. I due, un 33enne e un 20enne del posto, sono stati denunciati per furto. La refurtiva è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari.