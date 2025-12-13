Predatori del mare a Bacoli, sanzionati due pescherecci

BACOLI – La Guardia costiera di Bacoli ha bloccato due imbarcazioni che, in maniera illecita, stavano pescando in prossimità della foce nord del lago Fusaro, in un’area protetta e rigidamente vietata. Il pronto intervento dei militari diretti dal Tenente di Vascello Agostino Galati ha così consentito che venissero depredati i fondali. Sanzionati i comandanti dei pescherecci. In questi giorni di vigilia di Natale, per soddisfare le richieste del mercato, spesso alcuni pescatori provano a violare i divieti: nella zona lungo la costa del Fusaro e della Spiaggia Romana è vietata la pesca peraltro le imbarcazioni controllare stavano pescando a ridosso della costa.