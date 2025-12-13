POZZUOLI/ Tre gatti avvelenati a Monterusso «Trovati in preda alle crisi, è stato terribile»

POZZUOLI – Tre gatti sono stati avvelenati in località Monterusso, a Pozzuoli. E’ quanto denuncia il ristoratore puteolano Giuseppe Bruno, detto Bobò, che ha in casa in tutto nove gatti e tre cani «Li abbiamo trovati ieri in preda a crisi compulsive e spasmi, vomitavano e facevano diarrea in continuazione. Questa mattina uno è morto e due sono spariti e temo che abbiano fatto la stessa fine. Purtroppo non siamo riusciti a salvarli» – racconta Bobò che ha sporto denuncia presso il commissariato di polizia di Pozzuoli. «Temo che qualcuno nei dintorni li abbia avvelenati visto che in più occasioni ho sentito lamentele in merito alla presenza dei miei gatti, che sono tutti regolarmente registrati. Questa cosa è inquietante perché ci sono anche dei bambini piccoli che potrebbero entrare in contatto con i bocconi avvelenati che questa gente senza scrupoli mette in giro per uccidere questi poveri animali».