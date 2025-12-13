I Giassel Voices in concerto per Pozzuoli Christmas

POZZUOLI – I Giassel Voices partecipano alla rassegna natalizia promossa dal Comune di Pozzuoli “Pozzuoli Christmas” con una serie di concerti all’aperto: dopo aver inaugurato l’8 dicembre la manifestazione con un intenso concerto in Piazza della Repubblica, torneranno a esibirsi il 22 dicembre alle ore 18, sempre in Piazza della Repubblica, e il 26 dicembre alle ore 18 al Rione Terra, in una formazione ampliata pensata per celebrare al meglio le festività.

LA STORIA – Giassel Voices è un gruppo vocale nato nel 2022, formato da voci e personalità artistiche unite dalla passione per la black music e per il canto corale. Il loro sound, urbano e contemporaneo, nasce dalla fusione di gospel, soul, R&B e pop. La ricerca di un repertorio capace di superare i confini del gospel tradizionale è alla base della loro identità musicale: ogni arrangiamento è costruito con cura, creatività e originalità. La forza dei Giassel Voices risiede nel legame tra i suoi membri e nella convinzione che il canto corale sia uno dei mezzi più potenti per entrare in connessione con le persone. Questo approccio si riflette in performance intense e coinvolgenti, così come nelle collaborazioni con artisti provenienti da mondi musicali diversi, tra cui LDA, Fabiana Martone (voce dei Nu Genea) e, nella nuova stagione, l’artista afroamericana Janice Robinson. Profondamente radicati nel territorio dei Campi Flegrei, e in particolare nella città di Pozzuoli, i Giassel Voices collaborano attivamente con l’associazione culturale Acamstogether, offrendo opportunità gratuite di crescita musicale e aggregazione sociale a giovani musicisti e cantanti della zona flegrea. Il gruppo è diretto dalla musicista Letizia Vitagliano nonché fondatrice insieme a Raffaella Calafato, Silvestro Genovese e Daniele Mango. La loro squadra è composta anche da altre preziose voci come Flavia Castiglia, Alessandra Vitagliano, Miriam Parigini, Domenico Solaro. Il progetto si avvale inoltre della collaborazione di pianisti d’eccellenza come Paolo Sessa, Giuseppe Di Cristo e Mario Nappi.