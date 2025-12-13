Pool di psicologhe a Pozzuoli per “Serenamente Natale”, strategie per vivere i pranzi delle feste

POZZUOLI – Il periodo natalizio, fatto di convivialità e tradizioni culinarie, può trasformarsi in una fonte di stress e preoccupazione per chi vive con difficoltà legate all’alimentazione o al proprio rapporto con il cibo. Per questo nasce “Serenamente Natale”, un evento gratuito di prevenzione e sensibilizzazione dedicato ai disturbi alimentari e alle strategie per affrontare con maggiore equilibrio i pasti delle feste. L’iniziativa si terrà mercoledì 18 dicembre alle ore 17:30 nella suggestiva cornice del Palazzo Migliaresi al Rione Terra e vedrà la partecipazione di un team di professioniste esperte nel benessere psicologico e nutrizionale.

IL POOL – A guidare il confronto sarà Clementina Di Costanzo, psicologa e fondatrice dello Studio di Psicologia “Serenamente Fuori” di Monteruscello, che offrirà una prospettiva cognitivo-comportamentale sul modo in cui pensieri, emozioni e comportamenti influenzano il rapporto con il cibo, soprattutto nei momenti di maggiore pressione sociale. Accanto a lei interverrà la Emilia Arganese, psicologa ad orientamento sistemico-relazionale, che approfondirà il ruolo delle dinamiche familiari e del contesto nelle esperienze alimentari tipiche del periodo natalizio. A completare il quadro, Anna Dato, nutrizionista, guiderà il pubblico attraverso consigli pratici per gestire i pasti delle feste senza rinunce estreme né sensi di colpa, promuovendo un approccio equilibrato e sostenibile. L’incontro vuole offrire strumenti concreti, riflessioni e piccole strategie quotidiane per aiutare adulti, genitori e giovani a vivere il Natale con maggiore consapevolezza, serenità e ascolto di sé. La partecipazione è gratuita e aperta a tutta la cittadinanza. Un’opportunità preziosa per riscoprire la bellezza delle feste senza lasciarsi travolgere dall’ansia del cibo o dal peso delle aspettative.