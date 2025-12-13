POZZUOLI/ Polveri sottili nell’aria, scatta il divieto di sosta con i motori accesi

POZZUOLI – Polveri sottili nell’aria, a Pozzuoli scatta il divieto per le vetture di sostare con i motori accesi fino alla giornata di martedì. Al bando anche ogni tipologia di combustione all’aperto, tra cui l’accensione delle braci fuori dalle abitazioni, e l’utilizzo di generatori con la classe di prestazione emissiva inferiore a 4 stelle. È quanto stabilito da un’ordinanza urgente a firma del sindaco Gigi Manzoni in seguito agli ultimi rilievi effettuati dall’Arpa Campania che ha comunicato il “superamento del limite di 50 μg/m3 di PM10 e concomitanti condizioni meteo-ambientali che non favoriscono il rimescolamento dell’aria”.

INQUINAMENTO – Si tratta delle polveri fini, denominate PM10, che rappresentano delle particelle microscopiche presenti nell’aria, caratterizzate da lunghi tempi di permanenza in atmosfera, in grado di avere effetti nocivi sulla salute. L’allarme a Pozzuoli è scattato nella giornata del 10 dicembre quando i rilevatori dell’Arpac hanno registrato il superamento delle concentrazioni di 50 microgrammi/metro cubo in più della metà delle stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria.