Piccoli scout e istituzioni insieme a Quarto per la marcia della pace

QUARTO – «Un pomeriggio di speranza. È quello vissuto oggi a Quarto con la Marcia della Pace promosso dalla Forania di Quarto con Padre Genny e al quale ha partecipato il gruppo scout. Un momento di incontro, condivisione di valori per lanciare – a pochi giorni dal Natale – un messaggio di pace. Grazie a tutti coloro che hanno voluto esserci e un grazie all’assessore alla cultura, Raffaella De Vivo.» È quanto afferma il sindaco Antonio Sabino che questa mattina ha partecipato alla marcia della pace organizzata in città dalla Forania di Quarto.

* foto di Ettore Corrado