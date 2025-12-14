Natale sotto l’albero con 300 giovani allievi di Taekwondo

GIUGLIANO – Al Palazzetto dello Spor di Giugliano, in occasione della fine dell’anno agonistico per le categorie “Novizi, Beginners e Children”. Il Comitato Regionale Campania Taekwondo per augurare agli atleti un Buon Natale, ha organizzato la manifestazione “Natale sotto l’albero” dove più di 300 allievi si sono esibiti in un percorso di circuito, dove hanno mostrato le proprie abilità e tecnica. Al termine dell’evento a sorpresa tre allieve dell’accademia di Taekwondo Solaris del maestro Diego Funel, coadiuvato dal maestro Giancarlo Chariello hanno esposto una bandiera personalizzata del Calcio Napoli “raffigurante le due sorelline Emily Rosa (8 anni) e Crystal Chiara (4 anni) Mangiapia sostenuta anche dalla piccola Arianna Di Lullo (7 anni)” con il logo delle rispettive società con la scritta “Sempre al tuo fianco” dedicata sia per il loro maestro che per i Campioni d’Italia, per augurare un buon Natale ad entrambi. Emily Rosa e Arianna sono baby campionesse, nazionali, interregionali e regionali sia di combattimento che di forme.