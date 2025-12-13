POZZUOLI/ Natale sicuro: controlli della Guardia Costiera nelle pescherie di Monterusciello

POZZUOLI – Guardia Costiera in azione questa mattina a Monterusciello dove è stata condotta un’attività di controllo all’interno delle pescherie del quartiere. Le attività sono state finalizzate al rispetto della qualità e della tracciabilità dei prodotti ittici, in un periodo delicato che precede il Natale. I militari hanno effettuato il controllo, tra gli altri, all’interno di una pescheria in via Verga. Giunti sul posto con un furgone, hanno passato al setaccio frutti di mare, pesci e molluschi per valutarne provenienza, conservazione e lo stato di freschezza dei prodotti tenuti in vendita.