POZZUOLI/ White Chill Out è casa Napoli: Rrahmani a cena sul lungomare di via Napoli

POZZUOLI – White Chill Out è casa Napoli. Si trova sul lungomare di via Napoli il ristorante dove gli azzurri fanno tappa alla ricerca di buon cibo, relax e divertimento in un ambiente unico ed esclusivo. Da mister Conte e il suo staff passando per Buongiorno e Lobotka, ieri anche l’altro muro difensivo azzurro Amir Rrahmani ha scelto il White per uma cena a base di pesce di prima qualità. Rrahmani è stato accolto da patron Nicola Scamardella, ormai punto di riferimento per gli azzurri. Una vecchia tradizione che da anni si ripete, dando visibilità alla città di Pozzuoli: Pepe Reina, Mertens, Callejon, è lunghissima la schiera di calciatori che hanno fatto del White Chill Out il proprio punto di riferimento. Un angolo di Pozzuoli dove gusto e tranquillità danno vita a un mix perfetto.