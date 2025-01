POZZUOLI/ Presi i responsabili della truffa dello specchietto

POZZUOLI – Non si è fatta attendere la risposta delle forze dell’ordine dopo la nostra segnalazione della “truffa dello specchietto” perpetuata in questi giorni in via Solfatara. I poliziotti del commissariato di Pozzuoli – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – hanno identificato i responsabili. Si tratta di due uomini di Giugliano in Campania, i quali verranno denunciati e nei loro confronti verrà predisposto l’ordine di allontanamento sulla base dell’ordinanza del prefetto emessa nei giorni scorsi sulla “zona rossa”. I due sono accusati di aver truffato diversi automobilisti fingendo falsi incidenti. Tra le vittime dei ttruffatori c’è anche una giovane ragazza che in queste ore sta perfezionando la denuncia querela.