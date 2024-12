POZZUOLI/ Voragine sulla Cumana, si allungano i tempi: si va verso la deviazione dei treni sul nuovo tracciato

POZZUOLI – Si preannunciano lunghi i lavori sulla tratta della Cumana chiusa nel giorno della vigilia di Natale a causa di una voragine che si è aperta sui binari all’altezza della stazione di Pozzuoli. Sotto i binari è stata infatti trovata una cavità sotterranea di almeno 5 metri. Dopo l’istituzione delle navette, al vaglio dell’EAV c’è l’ipotesi di far transitare i treni sulla nuova linea che dalla stazione Gerolomini entra in galleria per poi uscire a Vallone Mandria bypassando le stazioni di Cappuccini e Pozzuoli. Così facendo si andranno ad accelerare i collaudi della nuova stazione di Pozzuoli, ma non prima della fine di gennaio 2025. Nel frattempo, saranno potenziate le navette bus sostitutive.

IL SOPRALLUOGO – Stamattina intanto si è tenuto un sopralluogo dei dirigenti e tecnici di EAV infrastruttura con gli appaltatori dell’armamento e con i consulenti da cui è emerso che: 1) Verrà emesso un ordine urgente per la video-ispezione della cavità sotto la sede ferroviaria, cavità che appare molto estesa, si tratta di una antica fogna ; si nota a vista un cedimento di entrambe le banchine mentre vi sono delle crepe sul fabbricato di stazione che saranno oggetto di controllo con fessurimetri; purtroppo è ragionevole pensare che tecnicamente non sarà possibile mettere in campo azioni risolutive quali quelle dei Ponti Essen; 2) Al sopralluogo ha partecipato anche il tecnico dei Ponti Essen; a breve manderà in ogni caso una prima ipotesi di costi e tempi comunque soggetti alle risultanze delle misurazioni; 3) Allo stato attuale, la soluzione più logica e percorribile appare quella di attivare con urgenza la nuova galleria da Km. 1+800 solo passante; la futura stazione di Pozzuoli si attiverà in seguito anche in forma parziale; 4) L’attivazione della nuova galleria richiederà una procedura d’urgenza anche nelle more dell’AMIS ANSFISA, in quanto siamo in presenza di una “interruzione di pubblico servizio”.