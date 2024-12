A Pozzuoli si cerca un nuovo comandante della Polizia Municipale: indetto il bando

POZZUOLI – È stato indetto a Pozzuoli un concorso pubblico, per titoli e per esami, per la copertura di un posto da dirigente con funzioni di Comandante della Polizia Locale. Il contratto è a tempo pieno e indeterminato. Il termine ultimo per inviare le domande di partecipazione scade alle ore 23.59 del trentesimo giorno da quello successivo alla pubblicazione dell’avviso, ovvero il 23 gennaio 2025. Per partecipare basta collegarsi all’Albo pretorio online, nel portale “Amministrazione trasparente”, sezione “Bandi di concorso”, del sito istituzionale del comune di Pozzuoli.

IL NUOVO COMANDANTE – Chi vincerà il bando di gara andrà a prendere il posto dell’attuale comandante Silvia Mignone, ai vertici del comando di via Luciano dall’ottobre del 2016 quando sostituì l’allora numero uno dei vigili, Carlo Pubblico. Proprio la Mignone nei giorni scorsi ha ricevuto la proroga del contratto da dirigente e comandante per un periodo di altri 18 mesi, fino al 1 luglio 2026, che decadrà nel momento in cui arriverà la nomina del nuovo vertice della Polizia Municipale.