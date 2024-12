Donna dà in escandescenza e tenta di aggredire personale, clienti e carabinieri in una caffetteria a Licola

LICOLA – Per oltre mezz’ora ha insultato e tentato di aggredire a più riprese il cassiere, il personale e i clienti della caffetteria “Champs Elysees” a Licola. Poi ci ha riprovato con i carabinieri contro i quali ha inveito tentando di colpirli più volte prima di essere bloccata e ammanettata. Protagonista di una serata di follia è una donna che ieri ha dato in escandescenza all’interno del noto locale. Secondo quanto ricostruito, dopo aver raccontato una serie di vicende private ad alcune persone presenti, la donna in evidente stato di alterazione, ha tentato di colpire a più riprese alcuni componenti del personale dopo averli ripetutamente insultati e minacciati con una bottiglia di vetro.

LE MINACCE – A quel punto è stato necessario l’intervento dei carabinieri a cui la donna ha opposto più volte resistenza, tentato anche di aggredirli, prima di essere ammanettata e bloccata. Durante il tentativo di aggressione avrebbe minacciato uno dei militari affermando di essere legata a un noto boss dell’area nord di Napoli. Sul posto è stato necessario anche l’intervento dei sanitari del 118 che, dopo le prime cure del caso, l’hanno trasferita in ospedale. A carico della donna è scattata una denuncia a piede libero.