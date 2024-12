MONTE DI PROCIDA/ Torna il presepe vivente nel borgo antico di Cappella – LE DATE

MONTE DI PROCIDA – Nei giorni 3, 4 e 5 gennaio 2025, dalle ore 17,30, ritorna il tradizionale appuntamento con il Presepe Vivente di Cappella, a cura dell’Associazione Cappella Futura. Circa ottanta figuranti nel borgo antico di Cappella Vecchia, all’interno dei Giardini di Dedalo. Alla rappresentazione parteciperà anche il gruppo Tersicore, il musicista Peppe Cangiano e la Militum Schola. Non mancheranno il vin brulé, così come le pizzette fritte e le pietanze gastronomiche preparate dalle massaie del luogo.

IL PERCORSO – L’ingresso è gratuito all’interno dei giardini alla scoperta di scene animate da figuranti in costume che vi trasporteranno indietro nel tempo. L’area adiacente si trasformerà in una magnifica rappresentazione della natività, con tutti gli elementi e i personaggi che la compongono. L’accesso è dall’ingresso dei “98 Alloggi” proseguendo lungo Via Cappella in direzione Miliscola. È possibile parcheggiare l’auto nelle aree limitrofe o arrivarci con i mezzi pubblici, prendendo l’autobus in partenza dalla stazione della Cumana di Torregaveta e scendendo ad una delle fermate di Viale Olimpico, la strada parallela a Via Cappella.