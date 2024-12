Natale in casa Cupiello di Salemme vince la gara degli ascolti in tv

BACOLI – Il palinsesto televisivo di ieri sera, giovedì 26 dicembre 2024, offriva in prima serata, su Rai 1, lo spettacolo di Vincenzo Salemme Natale in Casa Cupiello. La commedia “eduardiana” dell’attore bacolese Vincenzo Salemme Natale in casa Cupiello, in diretta dall’Auditorium Domenico Scarlatti della sede Rai di Napoli, vince (seppur di poco) agli ascolti tv: ha tenuto incollati davanti allo schermo 3.346.000 spettatori pari al 20.5% di share. Su Canale5 Il conte di Montecristo ha registrato 3.250.000 spettatori con uno share del 19%.

IL SUCCESSO – Il “presepio” di Eduardo De Filippo è tornato ad essere protagonista delle feste con la commedia di Salemme che aveva già riscosso notevole successo in tutti i teatri italiani. Il celebre commediografo e regista bacolese ha portato in scena la grande opera eduardiana, tra le più conosciute del Teatro del Novecento. Un’impresa ardua per Salemme che in questo modo ha voluto rendere omaggio al genio di Eduardo De Filippo e alla sua terra. “Un omaggio al maestro dei maestri, un abbraccio al figlio Luca, una carezza a me stesso. Ecco cosa significa per me mettere in scena Natale in Casa Cupiello” – aveva dichiarato Salemme annunciando le diverse tappe dello spettacolo. Da segnalare la presenza nel cast, nel ruolo del “dottore”, di Geremia Longobardo, altro attore bacolese e figlio del grande artista Guglielmo Longobardo.