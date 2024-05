POZZUOLI/ Violenze al Pronto Soccorso, scontro tra pazienti e infermieri: tutti accusano tutti

POZZUOLI – Nottata movimentata a Pozzuoli. Una coppia di ragazzi apre una diretta su Tik Tok e lancia pesanti accuse nei confronti del personale del Pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie. I due giovani affermano di essere stati picchiati dagli infermieri della struttura nella notte tra martedì e ieri e mostrano alle telecamere i segni di un accesso venoso strappato. A riportare quanto accaduto è l’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate” che racconta che già nella notte di martedì i due giovani avevano attivato il servizio del 118 alle 3:30 mentre erano in una stanza d’albergo a Licola. Il motivo della telefonata era “mal di pancia e vertigini sequenziali ad assunzione di frutti di mare”. Il medico dell’ambulanza ha proposto loro un controllo in ospedale in codice verde, ma i due hanno rifiutato.

LE VIOLENZE – La notte successiva, però, la coppia si è recata in Pronto soccorso per lo stesso motivo ed ha avuto un diverbio con il personale circa i tempi di attesa. Dalle parole si è passati ai fatti… e poi alle dirette sui social. I sanitari hanno chiesto loro di spegnere il cellulare data anche la presenza di altri pazienti sul posto. Da lì la denuncia da parte della coppia che afferma di aver ricevuto, invece, un’aggressione da parte degli infermieri di triage. Al contempo il personale sanitario dichiara di aver subìto violenze. I carabinieri del reparto radiomobile e della stazione di Licola, giunti sul posto, hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza per meglio ricostruire l’accaduto. Nel frattempo tutti accusano (e denunciano) tutti.