LA DENUNCIA/ «Pozzuoli in stato di abbandono: dai piccoli dettagli si nota la trascuratezza» – LE FOTO

POZZUOLI – Spesso sono i dettagli che fanno la differenza. A Pozzuoli ormai iniziano a diventare tanti, esempi di trascuratezza e senso di abbandono. Dalla Piazza della Repubblica a Piazza 2 Marzo, passeggiando si notano oggetti abbandonati ormai da mesi: da vecchi new jersey in plastica distrutti a pannelli di guaina fino ad arrivare ad arredi urbani danneggiati. Tutto fermo, senza che nessuno si adoperi per la rimozione e la sostituzioni degli oggetti danneggiati. Carlo, residente del centro, racconta: «Questi pannelli stanno da almeno sei mesi, ormai è una vita, segni evidenti di trascuratezza e sciatteria da parte di chi ci amministra. Mi chiedo: d0v’è l’assessore all’Ambiente Anna Maria Attore? Perché non esce dall’ufficio comunale e si fa un giro in città?».

LE FOTO