Licola Mare, l’appello di Pozzuoli Ora: «Il Comune sia una casa di vetro aperta all’ascolto dei cittadini»

POZZUOLI – All’attenzione dei consiglieri comunali, dei presidenti delle commissioni consiliari e del sindaco, sono arrivate numerose richieste, da parte di comitati di cittadini e ambientalisti, per essere ascoltati nelle commissioni consiliari permanenti. I temi sono più svariati: la tutela dell’ambiente a Licola Mare, la sicurezza, il tema del Lido Augusto. A lanciare l’appello di un’apertura alla cittadinanza è il movimento politico Pozzuoli ORA. «Siamo davanti a numerose richieste di ascolto – afferma il consigliere Comunale Riccardo Volpe – quasi tutte vengono da attivisti storici del territorio, che parlano di ambiente, sicurezza, risorsa mare o di temi specifici come la risoluzione dell’annoso problema del lido Augusto. Il Comune – continua Volpe – a nostro avviso deve essere una casa di vetro, trasparente e aperta all’ascolto dei cittadini anche nelle sedi istituzionali come le commissioni consiliari. Ogni Presidente di Commissione – prosegue Volpe – può aprire la discussione facendo delle sedute di ascolto, ma anche di confronto con la città e con chi è pronto a portare e condividere soluzioni. In un periodo come questo – conclude Riccardo Volpe – aprire le porte del comune all’ascolto ed al confronto reale con la città significa anche combattere il grande distacco che c’è tra la politica e i cittadini. Per questo chiederò formalmente ai presidenti di Commissione di convocare tutti i rappresentanti dei comitati e i cittadini che hanno fatto richiesta di essere ascoltati. Sarebbe una rivoluzione per il modo di fare politica in città».