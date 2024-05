Giugliano: dovrà scontare 5 anni di reclusione, arrestato dalla Polizia

GIUGLIANO – Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una segnalazione per un alert alloggiati, sono intervenuti in una struttura ricettiva di Giugliano dove hanno rintracciato un 24enne di Castel Volturno destinatario di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro – Ufficio Esecuzioni Penali. In virtù del provvedimento, il predetto dovrà espiare la pena di 5 anni, 2 mesi e 26 giorni di reclusione per reati contro il patrimonio commessi a Pesaro nel 2020.