POZZUOLI/ Violava la libertà vigilata: arrestato Vincenzo Perillo, affiliato al gruppo “gli amici di Toiano”

POZZUOLI – Nuovi guai per Vincenzo Perillo, 47 anni, detto “Pippo Baudo”. L’uomo, ex affiliato al clan Beneduce, è il nipote di Gennaro Perillo detto “Carrichiello”, ucciso nel 2006 nella villetta del Rione Toiano. Perillo è stato arrestato questo pomeriggio dai poliziotti del commissariato di Pozzuoli, ufficio misure di prevenzione e sicurezza – diretti dal vicequestore Ludovica Carpino – in seguito a un aggravamento della misura di sicurezza della libertà vigilata a cui era sottoposto da tre mesi. L’uomo era stato arrestato dagli stessi poliziotti nel 2020 a Licola dove fu trovato in possesso di una pistola pronta a sparare. Scarcerato tre mesi fa, aveva fatto parte del gruppo criminale capeggiato dal pentito Gennaro Alfano che aveva condotto una rappresaglia contro la famiglia Pagliuca dopo il pentimento del ras Lino Pagliuca. Dopo le formalità di rito, Perillo è stato trasferito in una casa lavoro.