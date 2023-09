CALCIO/ Il puteolano Salvatore Ambrosino è il nuovo allenatore dell’Agropoli

POZZUOLI – Salvatore Ambrosino è da oggi il nuovo allenatore dell’Agropoli, squadra che milita in Eccellenza ma nel girone B, quindi non incontrerà nessuna della formazioni flegree. Ex centrocampista del Savoia e del Catanzaro, da qualche giorno era in trattativa con la squadra cilentana che aveva iniziato malissimo la propria stagione. «Sono onorato ed orgoglioso della proposta che mi ha fatto l’Agropoli. Ho trovato una società che seppure in grave ritardo ha dimostrato con i fatti di voler costruire qualcosa di importante. Ci sono difficoltà nella costruzione della squadra, nell’organizzazione, nell’amalgama, ma siamo qui per questo. Noi ci metteremo il cuore perché Agropoli come città e come storia calcistica lo merita».