POZZUOLI/ «No al femminicidio» A Monterusciello fiaccolata per ricordare Angela Gioiello

POZZUOLI – Una fiaccolata per non dimenticare Angela e le tante vittime di violenza. E’ quanto hanno organizzato amiche e familiari di Angela Gioiello, la 38enne uccisa a luglio scorso dal marito Tony Di Razza che poi si è tolto la vita. La manifestazione andrà in scena nel quartiere di Monterusciello sabato 23 settembre, con partenza alle ore 19 da via Carlo Levi e arrivo alla Chiesa Sant’Artema. «Vogliamo parlare noi amiche di Angela che è stata ammazzata dal marito e poi finita nel dimenticatoio. Faremo una fiaccolata a nome suo, con la speranza che altre donne non abbiamo più paura di denunciare. La vita è una sola va vissuta e lottata e nessun mostro può spezzarcela».