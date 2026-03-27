POZZUOLI/ Villani-D’Amico: le spine nel fianco di Manzoni e del PD

POZZUOLI – Dopo i post polemici su Facebook, l’assenza in consiglio comunale durante il voto per il bilancio, la rottura con il gruppo consiliare e i vertici locali del PD, ora anche la partecipazione al primo incontro del nuovo polo alternativo al “Campo Largo” di Manzoni. Antonio Villani e Manuela D’Amico sono ormai fuori dalla maggioranza. Da consiglieri del PD i due hanno ormai avviato un percorso alternativo, in rottura con l’amministrazione Manzoni. Una decisione che sta mettendo in imbarazzo il Partito Democratico di Pozzuoli e la stessa maggioranza che da quattro anni ormai non riesce a trovare un equilibrio.

LE CONTRADDIZIONI – D’Amico e Villani hanno manifestato la loro delusione anche durante l’incontro andato in scena l’altro ieri nella sede del movimento politico “Uniti per Pozzuoli”, davanti a una platea composta da consiglieri comunali di opposizione e gruppi politici, impegnati a mettere in campo un nuovo progetto politico, “oltre ogni personalismo” come hanno tenuto a ribadire durante la serata. Un segnale forte (ed imbarazzante) per il PD che dalla rinascita sta facendo i conti con una lunga serie di contraddizioni, tra cui la presenza della dirigente nazionale del partito, Marzia Del Vaglio, tra i banchi dell’opposizione.

FIGLIOLIA ASSENTE – Dalla scena al momento sono assenti gli oppositori della prima ora, coloro che finora sono rimasti fedeli al verdetto uscito dalle scorse elezioni: Figliolia, Maione, Del Vaglio e Iasiello a cui si è aggiunta la De Simone. I cinque, per ora, non hanno ancora preso parte (ufficialmente) a nessuna delle discussioni con il nuovo polo.