POZZUOLI/ Droga e guida senza patente: raffica di sanzioni da parte della Polizia

POZZUOLI – Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Pozzuoli. In particolare, gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, con il supporto di personale del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno identificato 190 persone, di cui 50 con precedenti di polizia, controllato 88 veicoli, di cui 2 sottoposti a sequestro amministrativo, contestato 6 violazioni del Codice della Strada e ritirato 2 carte di circolazione. Nel corso dell’attività, i poliziotti hanno denunciato una persona per guida senza patente poiché reiterata nel biennio, sanzionato amministrativamente un soggetto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale e sequestrato 3 grammi di sostanza risultata positiva ai cannabinoidi. Infine, sono state controllate 17 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.