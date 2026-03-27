POZZUOLI/ Scempio all’asilo nido comunale di Monterusciello

POZZUOLI – Erba alta e incuria all’asilo nido comunale di Monterusciello. La denuncia arriva dal consigliere comunale Gianluca Sebastiano che questa mattina ha documento lo scempio nel cortile della scuola Grazia Deledda, unico nido del comune di Pozzuoli «Un asilo nido non è solo un servizio: è un ponte tra il presente e il futuro. È presente, perché permette a tante famiglie di lavorare, di costruire con dignità il proprio quotidiano, contribuendo alla crescita della nostra comunità. È futuro, perché accoglie i nostri bambini, accompagnandoli nei primi passi della loro vita. – fa sapere Sebastiano – Proprio per questo, vedere il cortile del nostro nido comunale in condizioni così trascurate è inaccettabile. Non si tratta solo di decoro: è un segnale. Un segnale di disattenzione verso i più piccoli e verso le famiglie. Prendersi cura di questi luoghi significa prendersi cura della nostra comunità, oggi e domani.Chi ha il compito di intervenire, intervenga. Chi ha il compito di controllare, controlli. I bambini meritano rispetto. Le famiglie meritano rispetto.E il futuro della nostra città passa anche da qui.»