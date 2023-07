POZZUOLI/ Villa Avellino: spesi oltre 2mila per la manutenzione del verde

POZZUOLI – Per “sopravvenute necessità” il comune di Pozzuoli pagherà 2.135 euro per la manutenzione del verde nell’area spettacolo di Villa Avellino. L’incarico – attraverso un affidamento diretto – è stato dato all’impresa “SAL.PI. Srl” di Marano. La determina “integrazione per sopravvenute necessità dei lavori di manutenzione del verde dell’area spettacolo complesso “Toledo” è stata firmata dal dirigente Agostino Di Lorenzo. Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale aveva stanziato ulteriori 90mila euro, da attingere dal fondo di riserva del comune di Pozzuoli, per interventi di messa in sicurezza delle aree a verde presenti sul territorio.