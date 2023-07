Spettacoli a Bacoli: Clementino e James Senese esaltano Josi «Saranno gratis per tutti. Noi tra le capitali dell’estate»

BACOLI – «Clementino, James Senese, Gianni Simioli. Sarà una festa fantastica. Bacoli si prepara ad essere una delle capitali dell’estate in Campania. Una settimana di grandi eventi. Grandissimi. Musica e comicità, teatro e spettacolo. Villa Comunale, sul lago Miseno. Dal 3 all’8 agosto.» è l’annuncio del sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, che con un video su Facebook ha presentato il calendario di aventi estivi.

GLI OSPITI – «Dai talenti del nostro territorio, alle star dell’arte napoletana, italiana. Stiamo organizzando una Festa di Sant’Anna, indimenticabile. Uno spettacolo mai visto prima. Gratuito, per tutti. Bacoli si trasformerà in un palcoscenico ricco di meraviglia, di professionisti. -ha aggiunto Josi che ha elencato gli ospiti dell’estate bacolese- Iniziamo con i volti. Mavi, La Maschera, Mixed by Erry. Vincenzo Comunale, Mavi, i Ditelo Voi, Gigi e Ross. Gabriele Esposito. E tanti altri. Vi mostriamo la squadra che affollerà il palco, sul lago. Super big artisti. Clementino e Jemes Senes. Ed una grande sorpresa. Diffondiamo, condividiamo. Sarà un orgoglio collettivo. Arte, natura, storia e cultura. Comune di Bacoli, Radio Marte, Comitato Sant’Anna. Un mix di tradizioni ed innovazioni. Trasformeremo la nostra città nella Capitale dell’Estate. Una festa di popolo.»