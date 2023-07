Firmato il Protocollo per la valorizzazione dei Campi Flegrei con Manfredi e tutti i sindaci

AREA METROPOLITANA – Mettere a sistema le risorse ambientali, culturali, turistiche, sportive, artistiche, antropologiche ed enogastronomiche dell’area flegrea, attraverso un’azione condivisa che coinvolga tutti i soggetti interessati al fine di sviluppare le potenzialità del territorio flegreo, attraverso la realizzazione di un Programma unitario di valorizzazione territoriale. È questo l’obiettivo del Protocollo d’Intesa per la valorizzazione dei Campi Flegrei firmato ieri pomeriggio, nella Sala “Paolo Borsellino” della sede di piazza Matteotti, dal Sindaco della Città Metropolitana e del Comune di Napoli, Gaetano Manfredi, e dai Sindaci di Bacoli, Josi Della Ragione, Giugliano, Nicola Pirozzi, Monte di Procida, Giuseppe Pugliese, Pozzuoli, Luigi Manzoni, Procida, Dino Ambrosino, e Quarto, Antonio Sabino, alla presenza del Consigliere Metropolitano delegato al Litorale Domitio e Lago Patria, Salvatore Pezzella, che ha promosso l’accordo.

LO SVILUPPO – L’intesa prevede, in particolare, la possibilità di attivare servizi comuni, come, ad esempio, la fruizione condivisa e la creazione di nuove linee di trasporto tra i Comuni interessati; la realizzazione di un sistema territoriale capace di incrementare la qualità della vita dei residenti e l’attrattività per i turisti; lo sviluppo sul mercato nazionale ed internazionale di un’offerta turistica articolata ed integrata per una completa destagionalizzazione, con un’eventuale operazione di rebranding condiviso, anche attraverso la partecipazione a eventi e manifestazioni di vario genere, sfruttando il ritorno di immagine derivante da Procida Capitale della Cultura e Monte di Procida Capitale Europea dello Sport. Il tutto nell’ottica di una valorizzazione delle differenti vocazioni del territorio come risorsa e ricchezza, piuttosto che come elementi di divisione e debolezza.