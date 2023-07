BACOLI/ Blitz della Finanza in via Spiagge Romane: denunciati due parcheggiatori abusivi

BACOLI – Due parcheggiatori abusivi denunciati. Sequestrati anche i proventi dell’attività illecita. È questo il bilancio dell’operazione messa a segno dalle Fiamme Gialle della Tenenza di Baia, coadiuvati dai colleghi del Gruppo di Giugliano e della Compagnia di Pozzuoli, nel corso di un mirato servizio di controllo del territorio, a Bacoli. I ‘baschi verdi’ sono intervenuti in via Spiagge Romane e hanno individuato due uomini – di cui uno risultato anche percettore di Reddito di Cittadinanza – dediti all’attività abusiva di parcheggiatori nelle aree antistanti due noti locali della movida bacolese.

L’OPERAZIONE – Sono state così sequestrate, come proventi dell’attività illecita, le somme rinvenute ed irrogate sanzioni pecuniarie ai sensi del Codice della Strada, nonché predisposte le comunicazioni di rito all’Inps per consentire la revoca della misura di sostegno al reddito. L’intervento, che rientra in un piano di intensificazione dell’azione di contrasto all’economia illegale e sommersa, testimonia l’impegno della Guardia di Finanza nell’arginare le pratiche abusive che si sviluppano soprattutto durante la stagione più calda dell’anno.