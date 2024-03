POZZUOLI/ Vigilessa investita da auto davanti all’Anfiteatro Flavio

POZZUOLI – Attimi di paura a Pozzuoli. Una vigilessa è stata travolta da un’auto davanti all’Anfiteatro Flavio ed è caduta rovinosamente al suolo. Fermata per gli accertamenti di rito la conducente del veicolo, un’anziana che – complice la pioggia – non è riuscita a frenare in tempo. La vigilessa è stata soccorsa dai sanitari del 118, intervenuti sul posto ed è stata poi trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie per le cure del caso. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’agente di polizia municipale di Pozzuoli avrebbe riportato traumi alla testa e a una caviglia, ma le sue condizioni non sarebbero critiche. Ora sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine per ricostruire quanto accaduto a pochi passi dall’anfiteatro romano di Pozzuoli.