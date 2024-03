POZZUOLI/ Bimbi disertano le lezioni, le mamme: «Scuola allagata dal bagno al corridoio»

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Buongiorno, volevo informarvi della situazione che vivono i nostri figli nella scuola dell’infanzia “Falcone 1”, al Rione Toiano. Oggi nessun bambino è andato a scuola e non li manderemo fino a quando non si decideranno ad aggiustare. Invio le foto da cui potete capire che i bambini non possono andare in bagno perché la scuola è allagata dal bagno fino al corridoio. Si può fare qualcosa per far sì che si prendano provvedimenti e aggiustino? Oppure deve prima farsi male qualche bambino?».