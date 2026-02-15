POZZUOLI/ Via Reginelle allagata: assessori Gloria e Andreozzi dove siete?»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Egregia redazione, lo scandalo di Via Reginelle allagata ad ogni pioggia è ormai sotto gli occhi di tutti. Il problema paradossalmente non è oggi, vista la pioggia eccezionale, ma quanto accade da tempo. La cosa che più lascia imperterriti noi residenti di via Reginelle è la strafottenza della politica. Da tempo qui gli assessori e il sindaco sono latitanti e i consiglieri si vedono solo in campagna elettorale. L’assessore Gloria che ha la viabilità fa le foto solo a Pozzuoli, forse non sa che esistono anche Licola e Monterusciello? Invece di fare post su Facebook perché non viene qui? Oppure vogliamo parlare di Andreozzi Gennaro? Fa tanto il personaggio dicendo che la notte non dorme per lavorare per la città e poi non si fa mai vedere da queste parti. Forse non gli interessa questa zona? E l’amico suo Migliucci che lo segue dappertutto con il caffè in mano come mai non spende una parola su questa vergogna? Spero almeno che voi di Cronaca Flegrea possiate smuovere le coscienze» (Mario L.)