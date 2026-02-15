POZZUOLI/ Scoperto cantiere nautico abusivo in un parco a Licola: denunciato un 44enne

POZZUOLI – Un cantiere nautico completamente abusivo, privo di qualsiasi autorizzazione sia ambientale che amministrativa. A scoprirlo, nel Parco Paradiso a Licola, a pochi metri dalla Foresta di Cuma, è stata la Polizia municipale di Pozzuoli guidata dal Comandante Fabio Felice De Silva. I caschi bianchi, insieme a Polizia di Stato, Carabinieri e Capitaneria di Porto, hanno messo sotto sequestro un rimessaggio di oltre 300 metri quadrati, dove erano presenti 84 imbarcazioni, molte delle quali oggetto di interventi meccanici. In seguito ad un’attenta a verifica si è proceduto a denunciare il titolare, un 44enne della zona, per reati ambientali, oltre a sanzionarlo per il mancato titolo abilitativo indispensabile per lo svolgimento dell’attività.

IL SEQUESTRO – L’area, censita soltanto per il ricovero dei natanti, è risultata essere oggetto di attività di manutenzione con lavorazioni di carrozzeria, verniciatura, officina meccanica, lavaggio e falegnameria svolta senza alcuna autorizzazione. I natanti erano collocati in box, coperti da teloni. La misura cautelare del sequestro preventivo è stata motivata dall’esigenza di scongiurare il rischio che la libera disponibilità dell’area potesse aggravare o protrarre le conseguenze del reato e agevolare la commissione di nuovi reati.