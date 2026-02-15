Debacle Puteolana, sconfitta 4-0 in casa

QUARTO – Non arriva la reazione attesa dalla Puteolana dopo la finale di coppa persa ai rigori e la sconfitta immeritata di Portici. I granata, al contrario, cadono per 4-0 in casa (al “Giarrusso” di Quarto) contro la Frattese, piombando in una zona di classifica delicata, in cui ci sarà bisogno di indossare l’elmetto per non farsi risucchiare nella zona playout.

LA PARTITA – La giornata nera per la Puteolana inizia già al 5′, quando Grieco rientra da sinistra e calcia col destro sul primo palo, trafiggendo Cabriglia per il vantaggio ospite. Risponde Riccio al quarto d’ora di gioco con un calcio di punizione quasi perfetto, ma la traversa gli nega il pari. Più incisiva la Frattese, che trova il raddoppio al 31′ con un tiro morbido di Sparano sul secondo palo, dopo che Cabriglia si era trovato fuori posizione in seguito ad un’uscita su azione da corner. Un primo tempo horror per i padroni di casa si completa con il fantastico tiro al volo di Legnante dopo il colpo di testa ad allontanare un cross di Battaglia: la parabola va ad insaccarsi all’incrocio, dove Cabriglia non può nulla. Nel secondo tempo la Puteolana cinge d’assedio l’area avversaria, ma il guizzo per riaprire la partita non arriva mai. Al 56′ Filogamo va a contrasto col portiere Angarelli su un retropassaggio corto, Ferrara non calcia a porta vuota ed appoggia per Mirante, che arriva in corsa e mette alto. Ci provano Pissinis di testa al 72′ e Acampora all’80’ con un pallone velenoso da corner che, toccato da Angarelli, viene ribattuto dalla mischia in area e salvato sulla linea. Non la riapre nemmeno Auriemma all’82’ dopo una buona percussione in area, conclusa con un tiro alto. Il sigillo lo mette quindi Gallo al 93′ dal lato opposto, firmando il 4-0 in contropiede.

PUTEOLANA 1902: Cabriglia, Battaglia (51′ Pissinis), Riccio, Gargiulo, Ferrara (77′ De Rosa), Mirante (77′ Auriemma), Acampora, Capuano A., Avolio, Filogamo, Rodriguez (51′ Onda). A disposizione: Orefice, Trotta, Giuliani, Palladino, Capuano C. All. Correale.

FRATTESE CALCIO: Angarelli, Calone, Tommasini, Legnante (88′ Granata), Sabatino (85′ Coppola), Grieco (63′ Vatiero), Gallo, Sparano (77′ Camorani), Losasso, Sgambati, Migliaccio (57′ Moccia). A disposizione: Lucenti, Sgritto, Misso, Mauri. All. Valerio.

MARCATORI: 5′ Grieco, 31′ Sparano, 35′ Legnante, 93′ Gallo.

ARBITRO: Nazzareno Pisano di Benevento. Assistenti: Gennaro Borriello (Torre del Greco) e Maria Vittoria Ievolella (Benevento).

NOTE: Ammoniti Pissinis, Capuano (P), Migliaccio (F). Corner: 7-3. Senza recupero 1°T, 4′ 2°T.