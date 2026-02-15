«Gru non illuminata, pericolo per gli elicotteri all’ospedale di Pozzuoli»

POZZUOLI – Mancano i segnalatori luminosi alla gru montata nei pressi dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Criticità che potrebbe rappresentare un problema per gli elicotteri in arrivo e in partenza all’eliporto del nosocomio. «La gru che è stata montata all’ospedale da qualche giorno è priva di segnalatori luminosi – spiega un testimone presente sul posto – cosa potenzialmente pericolosa, dato il traffico elicotteri al pronto soccorso che si avvicendano, anche di notte».