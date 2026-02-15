Mega discarica sequestrata a Castel Volturno, trovata anche una Mercedes rubata a Pozzuoli
POZZUOLI – In un’operazione dei carabinieri a Castel Volturno, in località La Piana, i militari della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere hanno sequestrato un’area demaniale di circa 2.000 metri quadrati, trasformata in una vera e propria discarica a cielo aperto. Nel corso dei controlli sono state rinvenute decine di carcasse di auto, molte delle quali prive di elementi utili all’immediata identificazione. Tra i rottami, tuttavia, i militari sono riusciti a individuare parti riconducibili a due veicoli oggetto di furto denunciato nelle scorse settimane.
IL SEQUESTRO – In particolare, è stata recuperata una porzione di autovettura Mercedes-Benz, risultata provento di furto denunciato il 12 dicembre scorso presso la Stazione Carabinieri di Pozzuoli. Inoltre, è stata identificata parte di un veicolo con telaio riconducibile a un’auto denunciata rubata il 27 gennaio scorso. Nel medesimo contesto, i Carabinieri hanno sottoposto a sequestro anche rifiuti speciali pericolosi, tra cui circa 100 lastre di amianto, materiale altamente nocivo per la salute e per l’ambiente, la cui presenza aggrava il quadro delle violazioni riscontrate. L’intera area è stata affidata in custodia al Comandante pro tempore della Polizia Locale. Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati a individuare i responsabili dell’illecita attività di smaltimento e deposito.
L’Autorità Giudiziaria è stata informata. L’operazione conferma l’impegno costante dell’Arma nel contrasto ai reati ambientali e nel recupero di veicoli di provenienza illecita, a tutela del territorio e della collettività.
FacebookTwitter
Previous article
Associazione a delinquere, confisca da oltre 1 milione al genero del boss: sotto chiave anche “La Baita Braceria”
Next article
Casoria, madre irrompe a scuola e picchia la prof di Matematica: docente in ospedale
Antonio Galluccio
Antonio Galluccio
Related Articles
Apertura
Casoria, madre irrompe a scuola e picchia la prof di Matematica: docente in ospedale
Apertura
Associazione a delinquere, confisca da oltre 1 milione al genero del boss: sotto chiave anche “La Baita Braceria”
Apertura
Terrorismo, minorenne casertano in carcere: giuramento all’ISIS e video su esplosivi diffusi tra coetanei in Campania
LEAVE A REPLY
Comment:
Comment:
Name:*
Name:*
Email:*
Email:*
Website:
Website:
Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.
Stay Connected
0
Fans
Like
0
Followers
Follow
0
Subscribers
Subscribe
– Advertisement –
spot_img
Latest Articles
Apertura
Casoria, madre irrompe a scuola e picchia la prof di Matematica: docente in ospedale
Apertura
Associazione a delinquere, confisca da oltre 1 milione al genero del boss: sotto chiave anche “La Baita Braceria”
Apertura
Terrorismo, minorenne casertano in carcere: giuramento all’ISIS e video su esplosivi diffusi tra coetanei in Campania
Cronaca
Secondigliano, 13enne a scuola con un coltello camuffato da penna. Preside chiama i carabinieri
Apertura
Droga a Giugliano: in auto con cocaina, crack e marijuana. Arrestati due pusher
Load more
Logo
Quotidiano di informazione Online – Via roma 47, Giugliano in Campania, Italia 081 895 2366
Contattaci: [email protected]
© Copyright – Il Meridiano News
Area Nord
Casoria
Afragola
Frattamaggiore
Aversa
Casertano
Area Flegrea
Altre città