Mega discarica sequestrata a Castel Volturno, trovata anche una Mercedes rubata a Pozzuoli

POZZUOLI – In un’operazione dei carabinieri a Castel Volturno, in località La Piana, i militari della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere hanno sequestrato un’area demaniale di circa 2.000 metri quadrati, trasformata in una vera e propria discarica a cielo aperto. Nel corso dei controlli sono state rinvenute decine di carcasse di auto, molte delle quali prive di elementi utili all’immediata identificazione. Tra i rottami, tuttavia, i militari sono riusciti a individuare parti riconducibili a due veicoli oggetto di furto denunciato nelle scorse settimane.

IL SEQUESTRO – In particolare, è stata recuperata una porzione di autovettura Mercedes-Benz, risultata provento di furto denunciato il 12 dicembre scorso presso la Stazione Carabinieri di Pozzuoli. Inoltre, è stata identificata parte di un veicolo con telaio riconducibile a un’auto denunciata rubata il 27 gennaio scorso. Nel medesimo contesto, i Carabinieri hanno sottoposto a sequestro anche rifiuti speciali pericolosi, tra cui circa 100 lastre di amianto, materiale altamente nocivo per la salute e per l’ambiente, la cui presenza aggrava il quadro delle violazioni riscontrate. L’intera area è stata affidata in custodia al Comandante pro tempore della Polizia Locale. Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati a individuare i responsabili dell’illecita attività di smaltimento e deposito.

L’Autorità Giudiziaria è stata informata. L’operazione conferma l’impegno costante dell’Arma nel contrasto ai reati ambientali e nel recupero di veicoli di provenienza illecita, a tutela del territorio e della collettività.

