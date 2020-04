POZZUOLI – Per la rottura improvvisa di una condotta e per consentirne la riparazione, sarà interrotta per circa due ore l’erogazione idrica in parte di via delle Colmate a Licola. Il tratto interessato dalla mancanza d’acqua è di circa 500 metri a partire dall’altezza del passaggio a livello della Circumflegrea di Licola Borgo.