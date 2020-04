POZZUOLI – I controlli dei carabinieri del Comando Provinciale di Napoli per il rispetto delle norme anti-contagio non presentano alcuna battuta d’arresto. I carabinieri della stazione di Monterusciello hanno sanzionato tre persone per violazioni ai decreti governativi. I militari dell’Arma, nel corso delle verifiche messe in campo nel megaquartiere di Pozzuoli, si sono insospettiti quando hanno notato un uomo in attesa davanti alla saracinesca abbassata di una barberia. All’interno il titolare – un 52enne di Fuorigrotta – e un cliente già accomodato su una poltrona.