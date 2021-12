POZZUOLI – Una raccolta fondi online su GoFundMe in occasione delle feste. I cittadini sono invitati a sostenere il Babbo Natale di Pozzuoli Solidale. “Contribuisci anche tu alla raccolta fondi per acquistare giocattoli da consegnare nella notte di Natale ai bambini puteolani che vivono a momenti difficili“, è il messaggio lanciato alla comunità locale. Si può anche lasciare un giocattolo sospeso nei punti solidali: A Me Mi – Via Solfatara Pozzuoli, Futur Art- Corso G. Garibaldi 7 Pozzuoli, Paperino- Corso Italia 314 Quarto.