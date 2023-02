POZZUOLI/ Via al ciclo di incontri “Spiegami l’amore: il ruolo dei genitori nell’educare all’affettività ed alla sessualità”

POZZUOLI – L’Ufficio diocesano “Famiglia e Vita” ha organizzato una serie di incontri per aiutare gli educatori e, in particolare i genitori, nella trasmissione dei valori dell’affettività e della sessualità. Il tema degli incontri è: “Spiegami l’amore: il ruolo dei genitori nell’educare all’affettività ed alla sessualità”, e sarà proposto con il contributo di esperti del settore. Gli incontri, che partiranno martedì 28 febbraio, si terranno nell’Auditorium “Card. A. Castaldo” al Villaggio del Fanciullo di Pozzuoli, alle ore 19. È previsto un servizio di animazione per i bambini. Il progetto si concluderà il 26 marzo con una Via Crucis genitori e figli, insieme alla Pastorale Giovanile Diocesana, a Pianura.